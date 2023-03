Gleich zwei Bürgermeister , Franz Uome aus Marktleugast und Doris Leithner-Bisani aus Ludwigschorgast , waren dabei, als Dr. Thomas Heinel aus der Hand von BRK-Kreisvorsitzendem und Landrat Klaus Peter Söllner eine staatliche Ehrung für 25-jährigen aktiven Dienst im Roten Kreuz erhielt.

Dr. Thomas Heinel hat seine Hausarztpraxis in Ludwigschorgast . Ehrenamtlich ist er seit einem Vierteljahrhundert in der BRK-Bereitschaft in Mannsflur aktiv, die der Landrat als „Bastion im Oberland“ bezeichnet.

Dr. Heinel ist in der Bereitschaft in Mannsflur unter anderem durch Schulungen aktiv und unterstützt den Sanitätsdienst kompetent. Deren Mitglieder, sagte Klaus Peter Söllner , profitierten von dem umfangreichen Wissen, das Heinel als Arzt einbringe. red