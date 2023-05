Er hat schon einiges gesehen von der Welt und kann daher viel erzählen. Reisen mit seiner Frau war für ihn das Schönste. Doch mit 90 Jahren bleiben ihm nur noch die Erinnerungen. Seinen Geburtstag feierte Andreas Ramming dieser Tage. „Dass ich einmal so alt werden würde, hätte ich nie gedacht. Meine Eltern und die beiden Brüder sind schon früh gestorben“, sagte er. Was sein hohes Alter ausmacht? „Mein Gottvertrauen. Der Allmächtige hat über mich immer seine schützende Hand gehalten.“ Hinzu kommt ein bescheidener Lebensstil: „Ich rauche nicht, trinke so gut wie keinen Alkohol und esse bewusst.“ Das einzige kleine Laster: Er mag Süßes. Eine Praline oder ein Stück Torte gehen schon einmal. Geschadet hat es ihm nicht.

„Andi“, wie er genannt wird, ist ein Optimist. „Für mich ist das Glas halb voll.“ Der gelernte Schneider und spätere Zugführer bei der Bundesbahn heiratete 1954 seine Frau Erika. Aus der Ehe gingen Sohn Winfried und Tochter Ingrid hervor. Sein Stolz sind die vier Enkel und sechs Urenkel. Sie sind auch allesamt stolz auf ihn: Die Nachkommen drückten ihre Wertschätzung für den „besten Opa“ durch ehrende Worte, Gesang und Geschenke aus.

Andreas Ramming scheint jung geblieben: Er fährt Auto, erledigt seine Besorgungen, läuft ohne Gehhilfe, geht Treppen rauf und runter und liest die Zeitung noch ohne Brille.

Zeitlebens wohnt der gebürtige Ludwigschorgaster mit seiner Familie in seinem Elternhaus . Nach seiner Pensionierung vor 30 Jahren war für den rüstigen Senior klar: „Ich tue etwas für die Gemeinschaft.“ Er engagierte sich im Gartenbauverein, führte 16 Jahre lang die Kasse und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Fest ist der Jubilar in der katholischen Kirche verwurzelt. Früher selbst sieben Jahre Mesner, vertritt er seit 1993 seinen Nachfolger Roland Konrad bei dessen Verhinderung. Genauso lange erweist sich „Andi“ als Vorbeter mit Leib und Seele. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani, Marlene Groß vom Pfarrgemeinderat, Vertreter des Gartenbauvereins, des Fußballclubs und der Feuerwehr. Der Musikverein erfreute sein langjähriges Mitglied mit einem kleinen Ständchen. Tobias Braunersreuther