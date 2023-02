Zur Diskussion um das ehemalige Güterbahnhofsgebäude wird uns geschrieben:

Das nervige Baudenkmal als unwerte Giftmülldeponie, nun aber schnell weg damit! Die Verzweiflung muss groß sein bei den Abriss-Fetischisten: Denn den Kulmbachern liegt doch etwas an historischer Baukultur und Zeitgeschichte, sie werden widerborstig. Also her mit der Giftspritze, das Baudenkmal hat nun gefälligst zu verschwinden! Plätten wir Erbe und Denkmal-Gutmenschen mit dem Altlasten-Hammer.

Dass es ein 130 Jahre altes Industriedenkmal gibt, dessen Bausubstanz nicht belastet ist, ist zu bezweifeln. Früher hat man anders gebaut, die Folgen muss man heute tragen, so oder so. Das heißt: Alle belasteten Stoffe müssen säuberlichst aus Bauwerk und Boden entfernt werden. Egal ob das Gebäude danach niedergerissen oder saniert wird, vorher muss es schadstofffrei sein.

Man kann ein Bauwerk nicht einstampfen und in einer Wunder-Sortieranlage Asbest, PAK, MKW und PCB leicht und kostengünstig herauslesen.

Die aufgelisteten Stoffe finden sich in fast allen Häusern , die älter als 50 Jahre sind, im Gewerbe erst recht. Sensationell ist daran nichts. Schwach belastete Stoffe – so sie fest und unlöslich im Baugefüge eingebunden sind – können möglicherweise sogar darin bleiben. Beim Abriss muss dagegen alles getrennt und deponiert werden – was Kosten, Energieaufwand und CO2-Ausstoß bedeutet. Hat man sich alle zwangsläufige Mühe gemacht, lohnt eine Sanierung der historischen Baukultur daher erst recht.

Das Argument einer unkalkulierbaren Kostenexplosion bei einer Sanierung ist also kein Argument – es ist ein Sack heißer Luft. Aufgeblasen nur mit einem Ziel: den Kulmbachern den Bahnhof zu vergällen und das letzte Stück ererbter Baukultur aus der Gründerzeitepoche für Innenstadt-Asphalt zu planieren.

Kraft des Denkmalschutzgesetzes steht der Bahnhof unter Schutz, die verweigerte Listen-eintragung ist eine politische Entscheidung aus München. Das Landesamt für Denkmalpflege wird sich für ein Gefälligkeitsgutachten vor Eifer überschlagen. Dass man recht hat, bestätigt man sich am besten selbst. Stadt und Ministerium für Wissenschaft sind es, die sich auf Tangente/Abriss geeinigt haben. Dieses Ministerium ist im weiß-blauen Filz die direkte Aufsichtsbehörde des Landesamts. Noch Fragen, Kulmbacher Heimatfreund?

Dietmar Popp

Prötschenbach