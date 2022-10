Die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Ludwigschorgast hat zwei neue Führungskräfte : Marina Berner und Michael Seck wurden jetzt durch Pfarrer Michal Osak offiziell in ihr Amt eingeführt. Bereits im Mai wurde Marina Berner nach dem Wegzug ihrer Vorgängerin Manuela Schraml die Leitung der Einrichtung übertragen. Die 31-jährige Erzieherin, die auch ein Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Coburg absolviert hat, arbeitete zuvor beim Jugendamt der Stadt Hof im Allgemeinen Sozialdienst. Der gelernte Erzieher Michael Seck (43) ist künftig für die Betriebsleitung der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Ludwigschorgast zuständig. tb