Hatice Portakal lebt seit Jahren in Kulmbach . Ein Teil ihrer Familie ist noch in der Türkei, so auch Cinar Ege Portakal, der am 22. Oktober 2022 geboren wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Caritas-Kreisverbands hervor.

Ege leidet an Spinaler Muskelathrophie (SMA). Bereits in der siebten Lebenswoche wurde bei Ege der tödliche Typ I diagnostiziert. Seine Familie kämpft aufopfernd um sein Leben.

Eine einzige Spritze könnte den kleinen Jungen heilen. Das Medikament kostet aber 1,8 Millionen Dollar, was von keiner Krankenversicherung übernommen wird. Es ist hochwirksam und kann die Krankheit stoppen, das Nervensystem kann sich regenerieren. Die Kinder dürfen allerdings nicht älter als zwei Jahre sein und müssen mindestens 13 Kilogramm wiegen. Momentan muss Ege in seiner Atmung unterstützt werden, da die SMA in seinem Fall die Muskulatur des Brustkorbs und des Schluckens beeinträchtigt. Teilweise muss er auch abgesaugt werden.

Hatice und ihre Familie sammeln unermüdlich Spenden, um Ege zu retten. So auch an diesem Samstag, wo Hatice auf dem Flohmarkt am Schwedensteg stehen und gespendete Sachen verkaufen wird. Jeder Cent wird an Ege und sein Hilfskonto überwiesen. Die Familie wird von einer ehrenamtlichen Organisation in der Türkei begleitet.

Der Caritasverband für den Landkreis Kulmbach will sich am Spendenaufruf beteiligen und stellt ein Spendenkonto bereit. Auch hier gehen alle Spenden an den Jungen: IBAN DE97 7715 0000 0000 1164 26, Verwendungszweck: Ege. red