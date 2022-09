Erstmals findet in Deutschland in über 646 Kinos „Das Kinofest“ statt und auch das Cineplex Kulmbach feiert laut einer Pressemitteilung mit einer vielfältigen Auswahl großartiger Filme und toller Aktionen das Kino . Am diesem Wochenende kostet der Eintritt für alle Vorstellungen auf allen Plätzen nur fünf Euro.

Zusätzlich zu den aktuellen Kinofilmen zeigt das Cineplex „Star Trek II – Der Zorn des Khan“ und eine Preview der Bestseller-Verfilmung „Lieber Kurt“ mit anschließender Übertragung einer Fragestunde mit Til Schweiger , bei der die Gäste ihre Fragen per Smartphone einreichen können.

Familien sind zum „Zwergenkino“ eingeladen und am Sonntagabend dürfen sich Filmfreunde bei der sogenannten Kult-Sneak von einem Filmhighlight der vergangenen Jahrzehnte überraschen lassen. Mit Verlosungen, Sektempfang, Cocktails und Filmcafé-Kuchen feiert das Cineplex mit seinen Gästen den magischen Ort Kino .

646 Kinos nehmen teil

Deutschlandweit haben bereits über 646 Kinos mit mehr als 3088 Leinwänden ihre Teilnahme zugesagt. In vielen anderen Ländern wie beispielsweise in Frankreich ist ein nationales Fest für das Kino bereits seit Jahren etabliert – nun starten auch die deutschen Kinos vom 10. bis 11. September eine neue Tradition.

Das Kinofest soll zukünftig jährlich in den Kinos stattfinden und die einzigartige Magie dieses besonderen Ortes feiern. red