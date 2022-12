125 Weihnachtsbäume hat der Lions-Club Kulmbach-Plassenburg in diesem Jahr gespendet. Die Bäume im Gesamtwert von rund 5000 Euro stammen allesamt aus der Baumkultur von Bernd Sesselmann und erfüllen Bioqualität.

Der Präsident des Lions-Hilfswerks betonte: „Zu Weihnachten gehört ein Baum, und wir wollen, dass möglichst viele Menschen mit einem Baum feiern können.“

Bereits zum fünften Mal wurde die Baumspendeaktion durchgeführt, und auch in diesem Jahr profitieren drei Organisationen von dem Projekt: 30 Bäume gehen an die Kulmbacher Tafel, 50 Bäume an das BRK und 40 Bäume an die Diakonie.

Bei der Tafel werden die Christbäume zusammen mit den Päckchen des Johanniter Weihnachtstrucks verteilt. „Wir freuen uns über die Aktion“, sagte Tafel-Vorsitzende Elfriede Höhn bei der offiziellen Spendenübergabe.

Um die 500 bis 600 Kunden habe die Kulmbacher Tafel inzwischen, „und es werden immer mehr. Die Lebensmittel jedoch weniger.“

Die Diakonie wird die Bäume in ihren Einrichtungen verteilen, vorwiegend im Senioren- und Kinderbereich. Und das BRK, das auch den Transport der Weihnachtsbäume vorgenommen hat, wird die Spendenbäume ebenfalls an verschiedene Einrichtungen und Personen weitergeben. up