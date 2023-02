Mit Reinhold Hahn hat kürzlich ein verdienter Bürger der Gemeinde Neuenmarkt seinen 70. Geburtstag gefeiert. Er war und ist immer noch auf verschiedenen Ebenen ehrenamtlich tätig − und was sicherlich die wenigsten Neuenmarkter wissen: Er war 1967 in Himmelkron und 1968 in Thurnau mit 16 beziehungsweise 17 Jahren bei den Kreisjugendspielen hintereinander Kreisbester in den Wettbewerben 100-Meter-Lauf, Ballweitwurf und Weitsprung. Hahn ist nach Rainer Plaß – er war bayerischer Meister im Speerwerfen – bislang Neuenmarkts erfolgreichster Leichtathlet.

Tennis in der Hoh-Goggern

Angefangen hat die sportliche Karriere bereits im Alter von 12 Jahren: „Da hatten wir in der Hoh-Goggern einen kleinen Tennisplatz geschaffen und dort wurde fast täglich Tennis gespielt.“ Der Fußball spielte für Hahn später eine bedeutende Rolle. 1965 gewann Reinhold Hahn bei den Kreisjugendspielen in Thurnau seine erste Silbermedaille und dann folgte zweimal die Goldmedaille. In Himmelkron kam 1967 noch ein Doppelerfolg dazu, denn da gewann Hahn mit der Jugendmannschaft des FC Neuenmarkt im Spiel gegen den ASV Marktschorgast den Heublein-Pokal.

Es folgte der Eintritt in die Leichtathletikabteilung beim ATS Kulmbach . Seine Paradedisziplin waren der Dreikampf und Mehrkampf. Darin holte er sich auch wiederholt die Stadtmeisterschaft in Kulmbach. Kurz vor seinem 18. Lebensjahr wurde die SpVgg Bayreuth auf den talentierten Jugendfußballer aufmerksam und suchten 1970 die Verbindung zu ihm. Reinhold Hahn: „Ich war auch in der Oberfrankenauswahl und spielte mit dem ATS zweimal gegen die SpVgg Bayreuth . Ich habe mir damals das Gespräch angehört, aber mein Vater stand auf dem Standpunkt, dass sich zuerst eine Ausbildung in der damals noch selbstständigen Raiffeisenbank Hegnabrunn als Bankkaufmann absolviere.“

Wegen eines Leistenbruchs widmete sich der Jubilar danach nur noch dem Tennissport − mit achtbarem Erfolg. Noch jetzt zeigt er starke Leistungen: Seit fünf Jahren hat er kein Einzel mehr verloren. Werner Reißaus