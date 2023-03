Zwei riesige Lkw-Zugmaschinen gehören schon seit langem zum Fuhrpark der Hans-Wilsdorf-Berufsschule, jetzt ist der Lkw durch einen Sattelauflieger komplett. Die Firma Schumacher Packaging aus Sonneberg hat der Schule einen solchen Auflieger zur Verfügung gestellt. Nicht ganz uneigennützig, gab Norbert Hager von der Geschäftsleitung Auskunft.

„In Deutschland fehlen schon jetzt 70.000 Berufskraftfahrer . Im nächsten Jahr gehen 17.000 in Rente. Die Situation verschärft sich – und die Anforderungen an den Bereich Logistik werden immer höher“, erklärte der Experte. Aus diesem Grund ist es dem Unternehmen aus Sonneberg ein Anliegen, dass die Schüler praxisnah ausgebildet werden. Auch Peter Hofmann von Fahrzeugbau Hofmann in Kulmbach unterstützt die Ausbildung des Fahrernachwuchses und leistet immer wieder wertvolle Beiträge zur Ausstattung.

Landrat Klaus Peter Söllner kam zur Übergabe des Sattelaufliegers und freute sich. „Wir haben am Beruflichen Schulzentrum fast alle teuren Berufe, die es gibt. Und ich muss offen zugeben, dass wir einen Sattelauflieger nicht im Budget hätten. Wir könnten so etwas nicht beschaffen“, sagte Söllner. Um so wichtiger sei das Engagement der Wirtschaft.

Die Schülerzahlen des Beruflichen Schulzentrums Kulmbach sind stabil, machte der Schulleiter Alexander Battistella klar. In den vergangenen drei Jahren hatte das Berufliche Schulzentrum lediglich 47 Schüler weniger zu verzeichnen, angesichts des demografischen Wandels ist das ein Wert, der sich sehen lassen kann. „Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Schüler – egal, in welchem Beruf sie ausgebildet werden, unter realistischen Bedingungen die Praxis kennenlernen können“, so Battistella. Der Auflieger mache es möglich, Ladung so zu sichern, wie es später im Alltag eines Berufskraftfahrers nötig ist. Mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen.

Auch Michael Möschel, Leiter der Verkehrsakademie Kulmbach , betonte, wie wichtig die Ausstattung sei. „Es ist von großer Bedeutung, dass wir die Logistikbranche in Kulmbach am Laufen halten. Das geht nicht ohne Lkw-Fahrer. Man muss diesem Beruf Wertschätzung entgegenbringen“, so Möschel. Der Verkehrsexperte betonte, dass Berufskraftfahrer ein Beruf sei, der Zukunft habe. so