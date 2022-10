„Einmal dabei, immer dabei.“ Dieser Spruch gilt für Alois Weinrich und Helmut Hohner bis heute. Beide sind seit 75 Jahren Mitglieder des FC Ludwigschorgast . Schriftführer Andreas Vogler würdigte bei einem besonderen Ehrenabend ihre Verdienste und überreichte Glastrophäen.

Vor allem Ehrenmitglied Alois Weinrich fühlte sich schon frühzeitig dem Gemeinwohl verpflichtet. Als 24-Jähriger zum Vorsitzenden gewählt, führte er den Fußballclub von 1958 bis 1973 und ging als Baumeister in die Vereinsgeschichte ein.

Für stolze 70 Jahre Zugehörigkeit erhielten Heinrich Kraus und Andreas Ramming das Vereinsabzeichen in Gold .

„Ohne euch wäre unser FC um vieles ärmer“, sagte Vorsitzender Martin Ullraum.

Alle Ehrengäste betonten in ihren Grußworten die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts. „In unserer egoistischen Zeit ist es wichtig, solche Veranstaltungen durchzuführen, um die Kameradschaft und den Zusammenhalt zu pflegen“, sagte BLSV-Kreisvorsitzender Lothar Seyfferth. Dem schloss sich der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußballverbands, Thomas Unger , an.

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani nannte Ludwigschorgast ein Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn sich Menschen engagieren. „Toll, was ihr geleistet habt“, lobte sie und bezeichnete die Geehrten als Vorbilder für Jüngere.

Eine Lanze für die Vereine und Verbände brach stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann, „denn sie halten unsere Gesellschaft zusammen, geben Struktur und schaffen Heimatgefühl“. Kreisfrauenbeauftragte Ingrid Schmidt beglückwünschte Maria Kolb, die seit 1987 die FC-Damengymnastikabteilung leitet, zur Ehrenmitgliedschaft. Aufgrund herausragender Leistungen für den FC wurden Jürgen Beyer, Tobias Braunersreuther, Heinz Dittwar, Franz Gebert, Maria Kolb und Harald Trahorsch zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für den würdigen Rahmen sorgte das Bläserquintett des Musikvereins Ludwigschorgast . Die Vereinsnadel in Silber und die Verbandsehrenmedaille in Silber des BFV erhielten für 50 Jahre Mitgliedschaft Wilhelm Aknai, Jürgen Braunersreuther, Rudolf Braunersreuther, Werner Franzky, Eduard Konrad, Erika Leithner, Hans-Dieter Neff, Dieter Schramm, Joachim Schwieder und Georg Wamser. Für 60 Jahre wurden Tobias Braunersreuther, Alwin Heinz, Hermann Hildner, Norbert Slawik und Harald Trahorsch mit dem Vereinsabzeichen in Gold und der Verbandsmedaille des BFV in Gold ausgezeichnet. tb