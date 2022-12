Der Gartenbauverein Fölschnitz-Kauerndorf hat, wie viele andere Vereine auch, gleich zwei Jahreshauptversammlungen abgehalten. Gegenwärtig hat der Gartenbauverein 210 Mitglieder, darunter fünf Ehrenmitglieder. Aber trotz vieler Einschränkungen waren die „Gartler“ dennoch aktiv.

Bei den Wahlen wurde die gesamte Vorstand mit Peter Woerfel an der Spitze einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. In die erweiterte Vorstandschaft wurden für Fölschnitzer Anneliese Popp, Lydia Dohlus und Hermann Popp gewählt.

Richard Haberstumpf löst Herbert Geißler als Keltermeister ab, der in diesem Amt 41 Jahre tätig war, und Reinhold Kern gab sein Amt als Kassenprüfer nach 37 Jahren in jüngere Hände. Im Zuge der Wahlen wurden auch Reinhold Kern und Herbert Geißler würdig verabschiedet.

Ehrungen 25 Jahre: Peter Hauffe, Gaby Moser-Kastner. 40 Jahre: Reiner Klier, Klaus Hoffmann . 50 Jahre: Christa Pöhlmann, Anneliese Schieber, Horst Schöckel, Edmund Benra, Karlheinz Hasenfuß, Gerhard Mausch, Helga Strödecke. Einzelhausbewertung 2021: Christine und Reinhold Pöhlmann, Ködnitz. Petra Oertel, Tennach. Max Pöhlmann, See/Neuenmarkt. Ursula Gebhard, Fölschnitz . Einzelhausbewertungen 2022: Heinz Mösch, Ködnitz. Edmund Voigt, Ködnitz. Heike und Renée Hacker, Fölschnitz . Gisela Albrecht, Spitzeichen. Die Einzelhausbewertungen wurden von Peter Woerfel, Gisela Albrecht und Manfred Neugebauer vorgenommen. Werner Reißaus