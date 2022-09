Zum Erfahrungsaustausch lädt die Diakonie ein: Die Ehrenamtlichen der Aktion „Zeit haben“ kommen am Montag, 19. September, um 10 Uhr im Hauptgebäude in der Klostergasse 8 zusammen. Die „Schlaganfallhelferinnen und Schlaganfallhelfer“ treffen sich am Donnerstag, 29. September, um 10 Uhr in der Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung , E.-C.- Baumann-Straße 4, in Kulmbach . Das teilt die Diakonie mit.

So besuchen die zahlreichen Ehrenamtlichen der Aktion „Zeit haben“ ältere Menschen aus Stadt und Landkreis, die gerne mehr Kontakt hätten, die sich einsam fühlen und einen Gesprächspartner suchen. Die Ehrenamtlichen des Besuchs- und Helferdienstes der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) lassen sie nicht alleine und fördern Begegnung und Austausch.

Dagegen unterstützen die „Schlaganfallhelferinnen und Schlaganfallhelfer“ Menschen, die von diesem Schicksalsschlag betroffen sind, bieten Hilfen im Alltag und entlasten so pflegende Angehörige. Das Ehrenamtsprojekt „Schlaganfall-Helfer“ wird getragen von der Diakonie in Kooperation mit dem Unternehmen Saum & Viebahn, dem Klinikum und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeDer freiwillige Einsatz aller Ehrenamtlichen ist kostenlos.

Wer das Team der Aktion „Zeit haben“ oder der „Schlaganfallhelfer“ unterstützen möchte, kann sich unter diakonie-kulmbach.de/schlaganfall-hilfe und diakonie-kulmbach.de/besuchsdienst oder bei Pia Schmidt informieren (Telefon: 09221/ 60577-73). red