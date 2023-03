In der Jahreshauptversammlung des ASV im Sportheim wurden die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden Daniel Kolb und Daniel Wagenhuber einstimmig wiedergewählt. Andreas Feulner löst Schatzmeisterin Sophia Wunderlich ab und Valentin Frankrone übernimmt den Posten des Schriftführers von Patrick Hübner.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Urkunde und silberne Ehrennadel an Edeltraut Kuhbandner verliehen. Zu Ehrenmitgliedern hat der ASV Marktschorgast aufgrund 50-jähriger treuer Mitgliedschaft Karin Hörath, Edith Finster und Konrad Hörath ernannt.

Vorsitzender Daniel Kolb hatte viel Positives zu berichten: „Die finanzielle Lage blieb im grünen Bereich. Dies erlaubte uns als Vorsitzende ein entspanntes Arbeiten, zumindest in Bezug auf nötige Anschaffungen und den Unterhalt unseres Sportheims inklusive der Sportanlage. Möglich machten dies unsere zahlreich durchgeführten Veranstaltungen. Derzeit gehören dem Verein 240 Mitglieder an, darunter 28 Jugendliche und zehn Kinder“.

Der Kinderspielplatz sei neu gestaltet und mit neuer Schaukel und Rutsche ausgestattet worden. Ab 3. April bietet der ASV wieder ein Eltern-Kind-Turnen an. Leiten werden es Julia Hofmann und Sandra Wagenhuber. In seiner Vorschau kündigte Kolb einen umfangreichen Katalog mit Blick auf das 100-jährige Bestehen der Fußballabteilung des ASV Marktschorgast im Jahr 2028 an. Das 1986 eingeweihte Sportheim gelte es zu sanieren. Angedacht seien Photovoltaik, Solar für Warmwasser, Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED und Erneuerung der Rasenbewässerung.

Zur Lage der Fußballabteilung, die zur zeit in der A-Klasse spielt, meinte Daniel Kolb, die Mannschaft sei in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, wenn sie ihr ganzes Potenzial abruft. Erfreulich sei es, dass schon über ein Jahr ein „Bambini-Training“ für die ganz kleinen ASVler stattfindet. Margit Beck, die Leiterin der Damengymnastik, berichtete von einem guten Besuch der Übungsstunden. Prei