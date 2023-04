Beeindruckende Zahlen haben BRK-Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner und Kreisgeschäftsführer Stefan Adam bei der jüngsten Ehrung von langjährigen Blutspendern im Landkreis Kulmbach genannt. Fast 21 Jahre beispielsweise muss ein Mann ohne Unterbrechung alle sechs Möglichkeiten pro Jahr nutzen, um Blut zu spenden, damit er für 125 Spenden geehrt werden kann. Bei einer Frau, die maximal vier Mal pro Jahr zum Blutspenden gehen kann, sind es sogar 31 Jahre. Das, betonte Klaus Peter Söllner , mache es besonders bedeutsam, wenn der BRK-Kreisverband Kulmbach gleich 49 regelmäßigen Spendern Danke sagen kann.

Drei Ehrungen ragten dabei besonders heraus: Mit Hermann Dorn aus Kulmbach , Bernhard Odörfer aus Trebgast und Karlheinz Wildgrube aus Mainleus konnte das BRK gleich drei Spender auszeichnen, die sich bereits 200 Mal Blut anzapfen ließen. „Das hatten wir bisher noch nie“, freute sich der Kreisvorsitzende und sprach allen seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Sechs Personen wurden für 50 Blutspenden geehrt, neun Personen für 75, 16 für 100. Zehn für 125, vier für 150, Edwald Heierth, Reinhold Pachter, Gerhard Schwab, Thomas Sukse und Hans Wachter. 175 Mal hat Michael Lutz einen halben Liter seines Blutes für den guten Zweck gespendet.

Die 49 Geehrten haben, wie Kreisgeschäftsführer Stefan Adam hochgerechnet hat, zusammen 5200 Mal Blut gespendet. 2600 Liter sind dabei zusammengekommen. Jeder ein unschätzbar wertvoller Lebensretter. Im gesamten Landkreis bietet das BRK Kulmbach Blutspendetermine an. Monatlich wird in Kulmbach dazu eingeladen, regelmäßige Spendemöglichkeiten gibt es auch in Stadtsteinach, Thurnau, Neudrossenfeld, Marktleugast, Mainleus, Neuenmarkt, Rugendorf und Himmelkron. Im Durchschnitt kommen 100 Spender pro Termin. Im vergangenen Jahr waren bei 30 Terminen im Landkreis 3032 Spender willkommen geheißen worden. Wie wichtig das ist, unterstrich Landrat Klau Peter Söllner: „Allein in Bayern werden täglich 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebenschance gibt.“ red