„Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück“ – dieser uralte Songtext von Peter Alexander hat bis heute Gültigkeit. Das stellten die „Schorgasttaler Blasmusikanten“ des Musikvereins Ludwigschorgast bei ihrem „Böhmischen Abend“ in der Steinachtalhalle einmal mehr unter Beweis. Die Liebe ihres langjährigen Dirigenten Alois Wamser zur Böhmischen Musik hat sein Nachfolger Rainer Streit übernommen und die rund 30 Musiker präsentierten sich am Samstagabend nach der langen Corona-Pause in Bestform.

Wechselnde Moderation

Vorsitzender Marco Heuschmann versprach einen bunten musikalischen Blumenstrauß mit vielen Solis und Gesangsstücken und der Abend hielt, was er versprach: zauberhafte böhmische Blasmusik vom Feinsten. Mit dem „Euphoria Marsch“ von Martin Scharnagl ging es los. Passender hätte der festliche Jubiläumsmarsch für den Beginn nicht sein können.In der Anmoderation der einzelnen Musikstücke und in den Liedbeiträgen wechselten sich Rainer Streit, Claudia Goller, Jürgen Friedrich und Armin Helbig gekonnt ab, auch mit dem einen oder anderen lustigen Spruch.

Zunächst ließen die „Schorgasttaler Blasmusikanten“ den „Geburtstags-Marsch“ ertönen, den Ernst Mosch mit seinen Original Egerländer Musikanten weltberühmt gemacht hat. Und mit Gerd Zimmermann aus dem Ködnitzer Ortsteil Hauenreuth war auch ein Geburtstagsjubilar unter den Gästen. Er feierte am Samstag seinen 75. Geburtstag.

Höhepunkt zum Schluss

Dass die „Schorgasttaler Blasmusikanten“ die Blasmusik nicht nur lieben, sondern auch leben, hätte nicht treffender als mit der Polka „Wir leben Blasmusik“ ausgedrückt werden können.

Die Schlussrunde setzte mit der Polka „Sterne der Heimat“ und der „Jehlika-Polka“ von Antonin Zvacek noch einmal einen Höhepunkt.