Wenn man wie Erich Krauß ein so bekannter Mann beim Roten Kreuz war, dann ist es selbstverständlich, dass prominente Ehrengäste zu seinem 85. Geburtstag kommen. Und da hatte Landrat Klaus Peter Söllner , Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes Kulmbach, nette Worte für den Jubilar übrig: „Ohne unseren Erich gäbe es keine Sanitätsbereitschaft in Neudrossenfeld .“ Und Bürgermeister Harald Hübner ergänzte, „so ein ganz kleines bisschen ist es auch sein Verdienst, dass es in dem schönen Ort im Rotmaintal ein Seniorenheim gibt“.

Krauß leitete ein Vierteljahrhundert die Neudrossenfelder Sanitätsbereitschaft, leistete unzählige Stunden im Sanitätsdienst auf dem Sportplatz und war immer bei den Altkleidersammlungen und den Blutspendeterminen aktiv dabei. Legendär bleiben die von ihm initiierten Altennachmittage in Pechgraben.

Der gelernte Schreiner arbeitete 34 Jahre als Krankenpfleger bei der Justizvollzugsanstalt Bayreuth , war zuletzt Leiter der Ambulanz.

Sein großes Hobby war das Singen, was sich in über 60 Jahren als Chormitglied beim Gesangverein Neudrossenfeld ausdrückte. Dort übt er seit 1975 das Amt des Kassiers aus, auch so ein kleiner Rekord.

Der Jubilar ist also ein echtes Vorbild im Ehrenamt und anderen zu helfen, machte einen großen Teil seines Lebens aus. Er wurde auch mit der Gemeindemedaille von Neudrossenfeld ausgezeichnet und vom Roten Kreuz hoch geehrt. h.w.