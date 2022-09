Im September vor 500 Jahren ist die erste „Lutherbibel“ erschienen, das sogenannte „Septembertestament“. Für die Petrikirchengemeinde zu Kulmbach Anlass für ein Bibel-Fest, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Im Jahr 1522 hat Martin Luther während seines Aufenthalts auf der Wartburg innerhalb weniger Wochen das Neue Testament ins Deutsche „verdolmetscht“.

Der Titel der gedruckten Fassung lautete schlicht „Vom newem Testament Deutzsch“. In Windeseile waren die 500 Exemplare vergriffen. Im Laufe der Jahre bildete sich ein bunter Strauß von Kirchen und Gemeinschaften evangelischen Glaubens. Die Lutherbibel ist Weltliteratur, gilt heute als epochales Dokument deutscher Sprache und gehört daher zum UNESCO-Erbe „Memory of the World“.

Die Evangelisch-Lutherische Petrigemeinde möchte an dieses Ereignis mit einem Gottesdienst am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr in der Petrikirche erinnern. Dabei werden sich Gruppen und Kreise, in denen die Bibel gelesen wird, vorstellen. Pfarrer Gerhard Bauer leitet das Bibel-Fest und wird selber durch eine Bibelrezitation (Bible-Show) anschaulich vorführen, wie lebendig und kraftvoll die alte Luthersprache heute noch ist. Jeder Gottesdienstbesucher möge bitte eine Bibel mitbringen!

Es geht Pfarrer Bauer dabei auch darum, dass unsere heutige Zeit gar nicht unähnlich der vor 500 Jahren sei. Damals sei eine frohe Botschaft die Antwort gewesen – und könnte es auch heute wieder sein. red