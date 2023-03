Die Abwasserbeseitigung mit ihren hohen ökologischen Anforderungen stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. So muss der Markt Ludwigschorgast künftig viel Geld investieren, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Das machte die SPD-Gemeinderatsfraktion bei einem Ortstermin mit der Landtagsabgeordneten Inge Aures deutlich.

„Zunächst steht der Bau eines Rückhaltebeckens an, in das bei Regenereignissen das Oberflächenwasser aus den Baugebieten Rother Bühl und Rother Bühl II eingeleitet werden soll“, erklärte Tobias Braunersreuther. Als Standort sei eine Fläche in der Nähe des Rewe-Marktes, zwischen B 303 und der Zufahrt zur Kfz-Werkstatt Glück, vorgesehen. „Was uns bei diesem Projekt im Magen liegt, sind die Kosten von 650.000 Euro, weil hier auch die Bürger zur Kasse gebeten werden müssen“, betonte Braunersreuther. Ob die Gemeinde die Härtefallschwelle nach der RZWas erreicht und damit einen Zuschuss erhalten könnte, lässt sich nach seinen Worten heute genauso wenig sagen wie vor Baubeginn.

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 will die Gemeinde mit der Sanierung der FC-Turnhalle beginnen. Zu den Gesamtkosten in Höhe von 775.000 Euro erhält der Markt Ludwigschorgast Bundesmittel von 574.000 Euro. „Zwar beträgt damit der Eigenanteil der Gemeinde noch 200.000 Euro, aber unter diesen einmaligen Voraussetzungen kann ich nur sagen: Wenn nicht jetzt, wann dann sanieren?“, so Braunersreuther.

„Wir wollen nicht nur junge Familien im Ort halten, sondern möglichst auch neue dazugewinnen“, sagte Gemeinderat Jürgen Beyer und verwies auf die Ausweisung des neuen Baugebietes „An der Alten Wirsberger Straße III“ mit zwölf Parzellen. Ludwigschorgast verfüge über vieles, was sich junge Familien wünschten. tb