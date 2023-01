Deutschlands Taubenelite trifft sich im Rotmaintal: Nach längerer Pause war die Ausstellungshalle am Weinberg wieder Sammelpunkt von Züchtern aus der ganzen Bundesrepublik zur 56. Hauptsonderschau der Luchstaubenzüchter. 1048 Tiere und 94 Aussteller verdeutlichten den hohen Stellenwert.

Die eher ruhigen Formentauben in 18 Farbschlägen und vier Grundfarben in den Varianten Blau, Schwarz, Rot und Gelb, sorgten am Wochenende für ein schönes Bild, das die Herzen ihrer Liebhaber höher schlagen ließ. Qualität war Trumpf, die 16 Preisrichter, darunter ein Däne, konnten 32 Mal die Höchstnote „Vorzüglich“ vergeben. Zu den V-Züchtern gehörten aus der Region Horst Hartmann aus Lindau bei Trebgast mit seiner Luchstaube farbschwingig rot-weiß geschuppt; Gerhard Pfeiffer aus Burghaig errang die Note „Hervorragend“ auf Luchstaube farbschwingig, gelb-weiß geschuppt.

Ausstellungsleiter Stefan Iding aus Bocholt war die Erleichterung förmlich anzumerken, wieder bundesweit ausstellen zu dürfen. „Leider haben aber europäische Vorschriften eine internationale Beteiligung an der Schau verhindert“, bedauerte er. Denn der Tiertransport über Ländergrenzen hinweg sei wegen der Vogelgrippe verboten worden. „Eigentlich schwer zu begreifen, weil Tauben im Gegensatz zu Hühnern, Gänsen und Enten ja von den allgemeinen Auflagen ausgenommen sind.“

Nicht nehmen ließ es sich Landrat Klaus Peter Söllner , persönlich präsent zu sein, „es ist erfreulich zu sehen, dass sich Menschen mit Tieren und der Zucht beschäftigen. Wir im Landkreis Kulmbach haben da Spezialisten vorzuweisen“. Und Harald Hübner, Neudrossenfelder Bürgermeister und Schirmherr, sagte: „Solche Schauen sind auch ein Wirtschaftsfaktor wegen der zahlreichen Übernachtungen der Züchter, die von weither kommen. Unsere Ausstellungshalle ist mit ein Zentrum der Geflügelzucht in Deutschland, darauf sind wir schon ein bisschen stolz.“ Dass so etwas in Drossenfeld überhaupt möglich ist, ist dem örtlichen Geflügelzuchtverein als Besitzer der Halle und vor allem Vorsitzenden Harald Kull zu verdanken. „Er ist der Schlüssel dafür“, so die Meinung der Protagonisten. h.w.