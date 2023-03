Karl August Fürst von Hardenberg, eine der großen und prägenden Gestalten der preußischen Geschichte, hat auch einen festen Platz in der fränkischen Landesgeschichte. Er regierte von 1791 bis 1804 die ehemaligen hohenzollerischen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth und war dabei sogar mit den Vollmachten eines Vizekönigs ausgestattet.

Ein Vortrag gegen das Vergessen

In seiner knapp 14-jährigen Dienstzeit gelang es dem Fürsten von Hardenberg, die überholten absolutistischen Strukturen der beiden fränkischen Markgraftümer zu einem modernen Staatswesen umzugestalten, das sogar dem bayerischen Minister Maximilian von Montgelas zum Vorbild beim Aufbau des neuen Königreichs Bayern diente.

Viele der historisch prägenden Ereignisse an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sind mittlerweile in Vergessenheit geraten und aus dem Blick der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Der Tod Hardenbergs jährte sich im November des vergangenen Jahres zum 200. Mal.

Aus diesem Anlass wird Walter Rößler in einem Vortrag einen Überblick über das Wirken und das Lebenswerk Hardenbergs in Franken geben. Dabei soll es insbesondere um die bewegten Jahre am Vorabend der napoleonischen Zeit gehen, die wenig später zu einer grundlegenden Umgestaltung der bis dahin geltenden europäischen Ordnung führen sollte.

Die Veranstaltung wird ausgerichtet vom Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW). Stattfinden soll der Vortrag am Samstag, 4. März, um 15 Uhr im Bürgerzentrum Wirsberg, Marktplatz 10. red