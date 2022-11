Die Inthronisierung des neuen Schützenkönigs der Schützengesellschaft Wirsberg von 1850 erfolgte im Rahmen der „Nachkerwa“, da die Majestät in „spe“ zum Schützenfest im schon länger gebuchten Urlaub weilte. So freute sich die Vorsitzende Sonja Schneider nach ihrer dreijährigen coronabedingten Regentschaft als Schützenkaiserin, das Zepter endlich an einen neuen König übergeben zu können.

Zuvor jedoch beglückwünschte sie die Schützen, die auf der Schützenscheibe die Plätze fünf bis zwei belegten: Rudi Krämer, Mario Mösch und Roland Burghofer hatten leider das Nachsehen. Martina Krämer hätte gerne die Nachfolge „ihrer Chefin“ angetreten, schaffte es aber immerhin auf Platz zwei und ist somit die Adjutantin des neuen Königs.

Dann war es soweit: Sonja Schneider rief den neuen König aus. Mit einem hervorragenden 93,7 Teiler sicherte sich der 80-jährige Karl-Heinz Korn, seit über 50 Jahren Vereinsmitglied und einer der besten Schützen der SG Wirsberg , die Königswürde.

Mit herzlichen Worten überreichte ihm die Vorsitzende Sonja Schneider die Königskette und den Königskrug und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die neue Majestät im nächsten Jahr die SG Wirsberg würdig bei den Veranstaltungen des Schützengaus vertreten werde, selbstverständlich unterstützt durch eine Abordnung seiner Untertanen. Und mit einem kräftigen „Schützen Heil“ ließ die Schützenfamilie ihren neuen König hochleben. Rei.