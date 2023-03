Im Oktober 2022 wurde im Auktionshaus Christies in New York das „Gemälde eines vornehmen Herrn“ angeboten. Der Historiker und Markgrafenexperte Dr. Arno Störkel machte die Leitung des Armeemuseums Friedrich der Große, Plassenburg ob Kulmbach , auf dieses Gemälde aufmerksam, da der Dargestellte von der Physiognomie her fast identisch ist mit der Darstellung des Markgrafen Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth (1711-1763) auf einem Pastell von Alexander Roslin in der Universität Erlangen .

Der in Malmö geborene schwedische Maler Roslin (1718-1793) wurde Mitte des 18. Jahrhunderts zum Modeporträtisten der europäischen Aristokratie. Während das Erlanger Pastell den nach rechts blickenden etwa 34-jährigen Markgrafen Friedrich mit aufwendig gesticktem Galarock zeigt, ist er in dem militärisch geprägten Ölgemälde mit elchledernem Waffenrock und Offizierskürass dargestellt. Der mit Hermelinpelz besetzte rote Mantel unterstreicht den fürstlichen Status. Das von der linken Schulter herabreichende orangefarbene Band bestätigt ihn als Träger des Schwarzen Adlerordens, die höchste in Preußen vergebene Auszeichnung. Hintergrund dürfte seine vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. arrangierte Heirat mit Wilhelmine, der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, und die Ernennung zum Chef des preußischen Dragoner-Regiments DV im Jahre 1731 sein.

Das Ölgemälde dürfte wohl im gleichen Jahr wie das 1745 datierte Pastell in der Universität entstanden sein. Der martialische Habit mit Waffenrock und Offizierskürass muss wohl in engem Zusammenhang mit dem fast zeitgleichen historischen preußischen Sieg bei Hohenfriedberg gesehen werden.

Das 80 mal 65 Zentimeter große Brustporträt befindet sich vorerst in der Dragoner-Offiziersvitrine Nummer 16 des Armeemuseums auf der Plassenburg . Bernd A. Windsheimer