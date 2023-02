Fast 6900 Krapfen hat der Kiwanis-Club bei seiner fünften Krapfen-Aktion am Rosenmontag verteilt. Der Erlös der Aktion wird gespendet, teilte der Club mit. Die Mitarbeiter der Bäckerei Dumler, die den Kiwanis-Club in dieser Hinsicht schon zum fünften Mal beliefert, haben die ganze Nacht über in der Backstube gestanden. Etwa 100 Geschäfte, Firmen und Privatpersonen haben für sich, ihre Mitarbeiter und Kunden Krapfen zum Frühstück ins Haus bestellt. Um das möglich zu machen, hätten sich die Mitglieder des Kiwanis-Clubs bereits um 7 Uhr in acht Zweierteams getroffen und die Krapfen ausgefahren. Der Erlös aus der Aktion wird für Einzelschicksale sowie für warmes Mittagessen in der Schule und die demnächst startende Schulranzen-Aktion verwendet. red