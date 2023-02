„Den Blick in die Zukunft gewandt“ ist beim RV Concordia Burgkunstadt angesagt. So gilt das Augenmerk den am 4. und 5. März anstehenden Bayerischen Meisterschaften im Radball, die der Verein austragen wird. Ein solcher Blick ist immer etwas Positives bei einer Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende des RV Concordia Burgkunstadt, Thomas Reinhardt, begrüßte die Mitglieder in der voll besetzten Vereinsgaststätte Zur Fraa.

„Es ist wieder viel Leben drin bei der RV Concordia Burgkunstadt“, erklärte Zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer Christian Werner. Nach zwei langen Corona-Jahren habe man sich wieder als Verein gesellschaftlich sowie sportlich engagieren können.

Im Jahr 2023 verzeichnet der Verein nun 77 Mitglieder . Davon sind 62 aktive Mitglieder und 15 fördernde Mitglieder . Der Verein hat sechs Ehrenmitglieder.

Per Handzeichen wurde Niklas Schindhelm als neues Mitglied für den verstorbenen Mario Laux für die Vorstandschaft gewählt. Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen verdienter Mitglieder . So konnten die beiden Vorsitzenden Rita Deuerling für 15 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen, Florian Wehrfritz , Heinz Petterich und Margitte Kohmann für jeweils 25 Jahre und Stefan Mätzke für 50 Jahre.

Aus dem Bericht von Spielleiter Holger Schmitt ging hervor, dass fünf Mannschaften im Radballspielbetrieb, eine Schülermannschaft und vier Elitemannschaften, am Start sind. Sein besonderer Dank ging an Jugendleiter Manfred Kohmann, der sich wieder sehr gut um die Jugend gekümmert habe. Insgesamt zeigte er sich mit den Ergebnissen zufrieden.

So konnte bei den ausgespielten Oberfränkischen Meisterschaften die U 19 mit Maren Kohmann und Niklas Schindhelm den ersten Platz erreichen. Das Duo spielte auch mit dem Zweitspielrecht in der Bezirksliga Oberfranken. Die U 15 mit Felix Horn und Moritz Konrad erreichte bei den Oberfränkischen Meisterschaften einen sehr guten vierten Platz. Platz zwei erreichten bei der Alterklasse U 17 Ben Wallenta und Benedikt Kohmann.

Bei der Elite waren vom RVC Burgkunstadt zwei Mannschaften gemeldet. Die Mannschaft − zunächst noch mit Mario Laux und dann mit Michael und Christian Werner − erreichte in der Bezirksliga Oberfranken den vierten Platz. Nachdem die Mannschaft aus Bischberg zurückgezogen hatte, erreichten die aus Burgkunstadt teilnehmenden Mario Laux und Niklas Schindhelm den ersten Platz und so stieg eine Mannschaft in die Landesliga auf. Auf diesem Platz spielen nun Marius Friedlein und Fabian Schnabel und erreichten einen sehr guten vierten Platz. Roland Dietz