In Kulmbach baut die Universität Bayreuth aktuell ihre siebte Fakultät „Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit“ auf. Am dortigen Campus trafen sich die Mitglieder des Kulmbacher Gremiums der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit den Lehrstuhlinhabern der neu gegründeten Fakultät . Das geht aus einer Pressemitteilung der IHK hervor. Darin steht außerdem, dass sich während der Vorträge von Dekanin Prof. Janin Henkel-Oberländer sowie den Professoren Christian Fikar, Andreas Römpp und Aldo Faisal gezeigt habe, dass der Universitätsstandort Kulmbach den regionalen Unternehmen aller Branchen viel zu bieten habe. Den Austausch wolle man nun vertiefen, dafür plädierten auch Gremiumsvorsitzender und IHK-Vizepräsident Harry Weiß und IHK-Präsident Michael Waasner . So sollen den Studenten etwa Praktikumsplätze in Kulmbacher Unternehmen vermittelt werden, und Wirtschaft und Wissenschaft wollen gemeinsame Forschungsprojekte in die Wege leiten.

Erste Absolventen sind bereit

„Hier entsteht etwas Einmaliges für die regionale Wirtschaft, für Stadt und Landkreis Kulmbach. Die ersten Absolventinnen und Absolventen stehen bereits in den Startlöchern in ihrem Beruf“, sagte Harry Weiß, Vorsitzender des Kulmbacher IHK-Gremiums. Der Verbleib der Studenten in der Region sei dem IHK-Gremium ebenso wie der Stadt und dem Landkreis ein Anliegen. Waasner betonte indes, wie wichtig der Austausch zwischen Unternehmen und Hochschule sei. red