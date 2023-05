Nach langer Pause gab es für das Markgraf-Friedrich-Gymnasium Kulmbach (MGF) endlich wieder einen Austausch mit einer französischen Schule, dem Collège Jean Moulin. 34 Schülerinnen und Schüler des MGF machten sich mit ihren Lehrkräften Sonja Deichsel und Marcell Münch auf den Weg nach Marmande nahe Bordeaux. Das erste Highlight bot sich beim Zwischenstopp in Paris, wo die Schüler einen Blick auf den hell beleuchteten Eiffelturm werfen durften. In Marmande gab es nach herzlichem Empfang eine Woche voller Abwechslung, die neben dem Kennenlernen der Umgebung, des französischen Alltags sowie des Schullebens vor allem auch die Chance bot, das gelernte Französisch endlich in der Praxis anzuwenden. So wurde Marmande mittels Foto-Rallye erkundet, ein Schatz im nahe gelegenen Duras gejagt oder die Dune du Pilat, die am Atlantik gelegene größte Wanderdüne Europas, erklommen.

Gekrönt wurde die Woche am letzten Abend mit einer großen Abschiedsfeier, welche genutzt wurde, um zu deutschen und französischen Hits gemeinsam zu tanzen. red