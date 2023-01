Im Gemeindegebiet Marktleugast wurde ein neuer öffentlich-zugänglicher automatischer externer Defibrillator (Defi) feierlich in Betrieb genommen. Dieser hängt nun beim Feuerwehrzentrum in Marktleugast in der Mitte der Garagentore und ist für jeden öffentlich zugänglich.

Kommandant Hans Kögler freute sich bei der feierlichen Vorstellung der neuen Sicherheitseinrichtung, neben Bürgermeister Franz Uome auch die Vorsitzenden der Raiffeisenbank Oberland Ralph Goller und Peter Girndt sowie Karl Bernet vom BRK Bayreuth begrüßen zu können. Wie Kögler feststellte, habe er vor einiger Zeit von diesen neuen lebensrettenden automatischen externe Defibrillatoren gelesen und daraufhin über die Installation mit Bürgermeister Franz Uome unterhalten. Hinsichtlich der Finanzierung nahm der Bürgermeister dann Kontakt mit Vorstandsvorsitzendem Ralph Goller von der Raiffeisenbank Oberland auf. Mit Erfolg, so Kögler. Die Kosten für das Gerät und die Errichtung der Aufbewahrungsmöglichkeit in einer Notfallstation in Höhe von ca. 4500 Euro wurden so durch eine großzügige Spende der Raiffeisenbank Oberland, eine Spende der Adalbert Raps-Stiftung, welche über das BRK ausgezahlt wird, und einen Eigenanteil des Marktes Marktleugast aufgebracht. Sein Dank galt aber auch den Gerätewarten der Freiwilligen Feuerwehr Andreas Döring, Pascal Herold und Philipp Kögler, die den Ein- und Aufbau in Eigenleistung ausführten.

Richtiger Zeitpunkt

Vorstandsvorsitzender Ralph Goller unterstrich, dass die Raiffeisenbank Oberland damit den dritten Defibrillator im Geschäftsgebiet finanziell gefördert habe. Da die Bank selbst überlegt hatte, einen Defi im Eingang der Hauptstelle zu installieren, sei die Anfrage der Freiwilligen Feuerwehr Marktleugast zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Oswald Purucker