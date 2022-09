Werner Reissaus

Das neu errichtete und barrierefrei zugängliche Bürgerzentrum am historischen Marktplatz hat zwar seine „Feuertaufe“ bei mehreren Veranstaltungen schon längst mit Bravour bestanden, doch coronabedingt konnte es erst am vergangenen Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben und von den Pfarrern Peter Brünnhäußer und Michal Osak gesegnet werden.

Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte der Wirsberger Posaunenchor. Bürgermeister Jochen Trier (FW) erinnerte daran, dass die Planung und die vielen notwendigen Aktivitäten im Vorfeld bis zum eigentlichen Bauvorhaben noch unter der Federführung des damaligen Bürgermeisters Hermann Anselstetter stattfanden. Trier stellte in diesem Zusammenhang die Verdienste seines Vorgängers um dieses ambitionierte Projekt heraus: „Hier wurde mit Weitsicht im Hinblick auf die Gestaltung des Wirsberger Wohnzimmers, unseres Marktplatzes , gehandelt.“ Dass es bei der stolzen Bausumme von rund 4,5 Millionen Euro ohne die Förderoffensive „Nordostbayern“ nur schwer möglich gewesen wäre, das Projekt umzusetzen, machte Bürgermeister Jochen Trier am noch verbleibenden Kostenanteil des Marktes Wirsberg von rund 800.000 Euro deutlich: „Es dürfte sich um eines der wenigen Projekte handeln, wo Kosten und Schätzung stimmig waren. Wir haben ein Bürgerzentrum mit einem barrierefreien Zugang und einem Aufzug, wo findet man sowas.“ Und wenn der Saal zu groß ist, befindet sich im Erdgeschoss die „Frankenstube“, in der bis zu 20 Personen Platz haben. Als Highlight bezeichnete der Bürgermeister den Vorplatz an der Johanniskirche mit dem Blick zum idyllischen Marktplatz .

Die Chefin des Architekturbüros Drenske, Vanessa Dumproff, stellte ihre Zeitreise durch das Bürgerzentrum unter das Motto „Gut Ding will Weile haben“, denn bereits vor zehn Jahren gab es erste Überlegungen, wie die Gebäude 10 und 12 einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden können. Die Idee, das Bürgerzentrum in seiner jetzigen Form zu errichten, wurde erst ab dem Jahr 2015 verfolgt.

In ihren Grußworten sprachen Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, Landrat Klaus Peter Söllner und die Landtagsabgeordneten Inge Aures und Martin Schöffel von einem gelungenen und auch außergewöhnlich schönen Projekt, mit dem der Markt Wirsberg enorm gewonnen habe.