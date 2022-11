Die Augen eines Menschen sind bekanntlich das Tor zur Seele , doch manchmal müssen wir gar nicht so tief blicken, um viel über unser Gegenüber zu erfahren. Denn wie der Heilpraktiker Michael Münch in seinem Vortrag im Rahmen der „mgo erklärt“-Reihe betonte, erzählt unser Gesicht so einiges darüber, was in unserem Körper vor sich geht.

Praktische Anwendung

Die Teilnehmer hatten nicht nur die Chance, „ein Medizinstudium in eineinhalb Stunden“ abzuschließen, sondern sich auch in praktischen Anwendungen selbst von der Monolux-Therapie zu überzeugen. „Sie werden nach dem heutigen Abend mit Sicherheit einen veränderten Blick auf das Gesicht ihres Gegenübers haben, das verspreche ich Ihnen“, so Münch. Er unterstrich, dass jedes Organ in unserem Körper mit einer Region im Gesicht verbunden sei und man durch Veränderungen, zum Beispiel in Farbe oder Ebenheit der Haut, erkennen könne, welches Organ ein Problem habe.

Pathophysiognomik – oder auch Gesichtsdiagnostik – ist Münchs Spezialgebiet. So gründete er 2004 die Akademie für Physiognomische Psychologie in München, heute „Münch Naturheilkunde“.

Dort lehrt er unter anderem auch die Psycho-Physiognomik nach Carl Huter, die Pathophysiognomik nach Natale Ferronato und die Monolux-Therapie.

Der Vortrag der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage fand in Kooperation mit der Bayerischen Rundschau im Verlagsgebäude statt. red