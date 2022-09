Marktschorgast — Für die Bauern war dieses Jahr die Ernte aufgrund der Trockenheit nicht so ertragreich. Eine Geschichte erzählt, dass ein Bauer, der mit dem Wetter niemals zufrieden war, vom lieben Gott erbeten haben soll, einmal ein Jahr lang das Wetter nach seinem Wunsch ausrichten zu dürfen.

Der Bauer mühte sich, säte Getreide aus. Nun bat er den lieben Gott , je nach dem Stand der Frucht abwechselnd um Regen und Sonnenschein. Die Getreidehalme wuchsen und wurden stark. Der Bauer freute sich und konnte den Tag der Ernte kaum erwarten. Endlich war es so weit. Er prüfte die Ähren – wie er es jedes Jahr zu tun pflegte – , indem er je eine Ähre in die Hand nahm und sie zerrieb. Da stutzte er. In keiner einzigen Hülle steckte ein Korn. Der Bauer beschwerte sich nun beim lieben Gott , weil die Ernte trotz Regen und Sonnenschein total schlecht ausgefallen war. „Ja“, sagte der liebe Gott , „du hast nur um Regen und Sonnenschein gebetet, aber niemals um Wind, der doch zum Gedeihen der Frucht ganz notwendig ist.“ Seitdem überließ der Bauer das Wettermachen ohne Murren wieder dem lieben Gott .

Am Erntedankfest ist Gelegenheit, Gott für die Gaben zu danken. So können am Samstag, 1. Oktober, zwischen 9 und 11 Uhr Erntegaben für den Altarschmuck in die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Marktschorgast gebracht werden. Die Kinder werden am Sonntag, 2. Oktober, mit ihren Erntegaben um 10.30 Uhr in die Kirche einziehen. Alle Gaben kommen der Kulmbacher Tafel zugute.

Heute wie einst ist das Erntedankfest Anlass für die Bauern dankbar zurückzublicken auf das, was die Natur mit des Menschen Hilfe hervorgebracht hat. Früher hörte man im Herbst auf den Höfen Dreschmaschinen brummen. Das war für die Bauern im Jahreskreis ein wichtiges Ereignis, denn das bedeutete Lohn für ihre Arbeit, Brot und klingende Münzen. Durch die Entwicklung der Dreschmaschine wurde das Dreschen mit dem Flegel abgelöst.

Ehe gedroschen werden konnte, musste die Dreschmaschine angerichtet werden. Das Dreschen hat, je nach Größe des Bauernhofes, bis zu zwei Tage gedauert. Dabei haben sich die Bauersleute gegenseitig geholfen. Mit dem Dreschen begonnen wurde früh am Morgen. Die einen mussten die Garben über eine Rutsche von der Scheune auf die Dreschmaschine bringen. Diese wurden dann meist von einer Frau aufgeschnitten, so dass das Getreide – in der Regel von einem Mann – eingelegt werden konnte.

Aus der Presse kamen die ausgedroschenen, gebundenen und riesigen Strohwickel, die wieder in der Scheune aufgeschichtet wurden. In schlanken Säcken trugen die Sackträger das Getreide oft mühsam auf den „öbern Boden“.

Angesichts der harten Arbeit sehnten die Drescher den Mittag herbei, denn da gab es ein kräftiges, wohlschmeckendes Mahl in der guten Stube. Da soll es nicht selten vorgekommen sein, dass ein Drescher sechs Klöße verdrückt hat. Daher kommt auch der Ausdruck: „Der haut rein wie ein Scheunendrescher“. Die Technik machte rasche Fortschritte, und so löste der Mähdrescher die Dreschmaschine ab.