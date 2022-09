In der Konzertscheune Gefrees gastiert am kommenden Freitag, 23. September, 21 Uhr, Martti Mäkkela. Mit seinen poetisch dunklen Songs – immer wieder als „Folk Noir“ gelabelt – ist der Finne sicher einer der derzeit spannendsten Künstler der europäischen Songwriter-Szene. Schmerzhaft schönes Songmaterial, das die Folk-Tradition des Storytelling ins 21. Jahrhundert rettet, gepaart mit einer so selten zu sehenden Bühnenpräsenz und Intensität, haben den Performer zu einem der herausragenden Live-Acts des Genres gemacht. Konzertbeteiligung von 13 bis 18 Euro nach Selbsteinschätzung. red