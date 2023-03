Ohne Ehrenamt geht es nicht. Das machte BRK-Kreisvorsitzender und Landrat Klaus-Peter Söllner bei einem Ehrungsabend für verdiente aktive Mitglieder der Kulmbacher Wasserwacht deutlich. Söllner überreichte staatliche Ehrungen – eine von Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnete Urkunde und Abzeichen sowie vom Landkreis Kulmbach obendrein die Ehrenamtskarte in Gold an vier Aktive, die sich seit 40 Jahren für die Allgemeinheit einbringen. Claudia Siegismund ist Ausbilderin im Rettungsschwimmen. Sabine Just und Petra Schmidt haben ebenfalls seit 40 Jahren überall mit angepackt, wo sie gebraucht wurden. Margit Spindler hat in ihrer jahrzehntelangen Mitgliedschaft in der Kulmbacher Wasserwacht viele Aufgaben gemeistert: Schriftführerin, Kassiererin, stellvertretende Ortsgruppenleiterin und mehr. red