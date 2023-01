Nicht weniger als 90 Schüler- und Buslotsen wurden im Schuljahr 2021/22 von den Verkehrserziehern der Polizeiinspektionen Kulmbach und Stadtsteinach an den vier Mittelschulen in der Stadt und im Landkreis Kulmbach , der Max-Hundt-Schule, der Hans-Edelmann-Schule und den Schulen in Neudrossenfeld und Mainleus, ausgebildet. Neu im Schuljahr 2022/23: Es werden erstmals an den beiden Gymnasien, dem CVG und dem MGF, Schülerlotsen ausgebildet. Stellvertretend für alle Schülerlotsen in Stadt und Landkreis erhielten die Schülerlotsen an der Max-Hundt-Schule kleine Aufmerksamkeiten in Form eines Gutscheines des Media-Marktes, der von der Kreisverkehrswacht gesponsert wurde. Rei.