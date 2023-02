Gleich drei Mannschaften des Caspar-Vischer-Gymnasiums (CVG) haben den oberfränkischen Meistertitel im Badminton geholt. Ein Team erreichte sogar den dritten Platz im Landesfinale. Während der Schulsportwettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“ fanden die Wettkämpfe an verschiedenen Terminen in Bamberg und Kulmbach statt.

Laut Pressemitteilung des Kulmbacher Gymnasiums gingen in der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2010 und jünger) mit Leo Schuberth, Elias Fuchs, Eliah Boethelt, Lucas Ehrhardt und Paul Stolarz, Hannes Eyßelein, Jakob Ruhland, Magomed Tepsurkaev gleich zwei Jungen-Mannschaften an den Start. Team CVG I sicherte sich mit 5:1 Punkten gegen das Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg und ebenfalls mit einem klaren 5:1-Sieg gegen die Mittelschule Marktredwitz den ersten Platz.

Die Mannschaft qualifizierte sich damit für die nordbayerische Runde, die am 31. Januar in Kulmbach stattfand. Hier siegten die CVG’ler mit 5:1 gegen das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Windsbach und unterlagen dann mit 1:5 Punkten dem Gymnasium Bad Königshofen . Die Kulmbacher haben mit ihrer starken Leistung den dritten Platz in Bayern erreicht.

Als strahlende Siegerinnen kamen die CVG-Mädchen der WK III (Jahrgang 2007 bis 2009) vom Bezirksfinale nach Hause. Sara Al Kabalan, Marie Hildner, Katharina Beyerlein, Lia Graß und Clara Kestel gewannen mit 5 : 1 gegen das Gymnasium Burgkunstadt und dürfen nun zur nordbayerischen Meisterschaft nach Hösbach fahren.

Bei den gemischten Mannschaften der WK II (Jahrgang 2006 bis 2009) behaupteten sich Matti Gutzeit, Felix Eidelloth, Lenard Dünkel, Joel Feulner, Sina Maisel, Joy Papaja und Mejra Tairovska und landeten nach einem extrem spannenden Finale gegen Burgkunstadt mit 4:3 Punkten auf dem ersten Platz.

Die CVG’ler freuen sich nun schon auf die nächste Runde, die im mittelfränkischen Weißenburg ausgetragen wird. red