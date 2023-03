„Es brauchte nach der Corona-Pause erst zwei Anläufe, bis die Blockade bei manchen aus den Köpfen war, dass man sich nicht mehr treffen und gemeinsam auf Entdeckungstour gehen könne“, bedauerte Wanderwart Norbert Rödel in der Mitgliederversammlung der Naturfreunde Presseck . Die meisten waren trotz Aufhebung der Beschränkungen vorsichtshalber noch zu Hause geblieben oder hatten sich in der CoronaZeit ein E-Bike angeschafft, um damit allein auf Tour zu gehen. So waren zunächst viele Kontakte verloren gegangen. Erst zur „Stärkewanderung“ im Januar waren wieder 30 Teilnehmer gekommen.

Die nächste Wanderung kündigte Rödel für den 23. April an. Nur Positives hatte dagegen Peter Michalka zu berichten. So vom neuen Trekkingplatz am Pressecker Knock, dem sechsten seiner Art im Frankenwald, etwas abseits der Straße nach Trottenreuth, den er betreut. Seit seiner Eröffnung im Spätherbst des vergangenen Jahres sei der Platz kontinuierlich von Wanderern mit Zelt besucht; auch für die bald beginnende neue Saison gebe es bereits Buchungen. Einrichtung und Zustand des Platzes würden generell gelobt, berichtete Michalka.

Bei den Neuwahlen wurde die Vorstandschaft annähernd wiedergewählt. Neuer Stellvertretender Vorsitzender ist Luca Gahn. Er folgt Peter Seel, der mit ihm den Sitz im Vereinsausschuss tauscht.

Zehn Mitglieder hatte der Verein an diesem Tag auszuzeichnen. Allen voran Rainer Pajonk für 70 Jahre Mitgliedschaft; des Weiteren Frieda und Hans Dehler für 50 Jahre; Wolfgang Hoderlein , Mathilde und Ernst Mannherz, Karl-Heinz Feulner und Betty Kuhn für 40, Christian Pajonk für 25 und Christian Ruppert für zehn Jahre Mitgliedschaft. klk