Gleich zu Beginn erreichte die fünfte Jahreszeit in Weismain ihren ersten Höhepunkt. Los ging es mit dem Sturm der närrischen Weiber auf den Kastenhof wegen der anstehenden Sanierung des Rathauses in diesem Jahr nicht möglich gewesen ist. So zogen fast 30 gestandene Weibsbilder ganz in Blau vom Schützenhaus zum Schönbornhaus, wo im Moment die Verwaltung ihren Sitz hat, und forderte die Herausgabe des Schlüssels, um damit für die nächsten fünf Tage die Regentschaft der Narren zu ermöglichen.

Ob es beim Motto große Absprachen gegeben hat, wer weiß das schon, denn bevor sich die Türe des ehemaligen Schönbornjagdhauses öffnete, wurde ein Banner ausgerollt. „Blau wie das Meer, das mag der Kaulhaaz sehr“ war da zu lesen.

Auf jeden Fall gab es zunächst Aufgaben, die Verwaltungsmitarbeiterin Steffi Bornschlegel mit ihrem tollen Quastenregenschirm den närrischen Weibern wie auch den Bürgermeister stellte. Bürgermeister Michael Zapf und eine der Frauen mussten einen mit einer Schnur am Körper angeklebten kleinen Fisch schnellstmöglich in eine Flasche und Eier mit einem Löffel in ein Netz bugsieren.

Anschließend wurden Zapf die Leviten gelesen, wie es in der finanziell angeschlagenen Kommune weitergehen soll. Die Weiber schlugen unter anderem vor, auf alte Möbel blaue Farbe aufzutragen. „Das spart viel Geld und nachhaltig wollen wir so sein, dann fließt das Geld nicht mehr raus sondern rein“, hieß es dazu, ganz nach dem Motto „Umweltbewusst ruck, zuck hat das Rathaus einen neuen Look. Nix mehr wird gekafft, sondern aus Alt wird neu gemacht.“

Und wie es am unsinnigen Donnerstag Brauch ist, wurden den Krawattenträgern wie Bürgermeister Michal Zapf sowie den Stadträten Johannes Ruß und Jochen Schäfer die Schlipse abgeschnitten. Und dann ging es in die blau schimmernde Haifischbar, in welche der Schönbornsaal um gebaut worden war. Roland Dietz