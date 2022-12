Eine vorzeitige Bescherung gab es am Donnerstag vor Weihnachten für die Turnleiterin des Kinderturnens des VfB Kulmbach , Nicole Müller. Vom Erlös der Weihnachtstombola, die auf der Weihnachtsfeier des Forstbetriebs Nordhalben durchgeführt wurde, gab es aus den Händen von Forstbetriebsleiter Daniel Kraus und dem Revierleiter Jonas Duscher als Vertreter des Personalrats einen Spendenscheck in Höhe von 600 Euro. „Nachdem wir unsere Weihnachtsfeier immer in einem anderen Revier unseres Forstbetriebs abhalten, ist es uns wichtig, dass vom Erlös unserer Tombola, an der alle unsere Mitarbeiter auf Spendenbasis teilnehmen, auch eine soziale Einrichtung in dieser Region profitiert. Uns ist es ebenfalls wichtig, dass wir damit kleinere Projekte wie das von Frau Müller unterstützen können“ erklärten Kraus und Duscher.

Turnleiterin Nicole Müller, die das Kinderturnen beim VFB Kulmbach seit kurzem leitet, freute sich sehr über die gelungene Weihnachtsüberraschung und versicherte auch gleich, dass sie schon wisse, wie sie das Geld für neue Turn- und Sportgeräte für die Kinder verwenden kann. red