Mitte November konnten Teilnehmer ein ganzes Wochenende lang direkt auf der Naturbühne bei einem speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Workshop neue Seiten an sich entdecken.

Unter der Leitung des Theaterpädagogen Andreas Gräbe, den die künstlerische Leitung der Naturbühne Anja Dechant-Sundby engagiert hatte, schlüpften die Teilnehmer mit Spiel, Spaß und viel Bewegung für Körper und Kopf in verschiedene Rollen, probierten sich aus und wuchsen in die Gruppe hinein und über sich hinaus. Unter dem Motto „Brauchen wir vielleicht neue Bilder für unsere Helden und Heldinnen?“ lernten die Jugendlichen nicht nur die Theatermittel kennen, sondern auch, wie eine Geschichte oder ein Theaterstück geschrieben werden. Andreas Gräbe war begeistert, dass der junge Nachwuchs in diesem intensiven Workshop so gut mitgearbeitet und das Gelernte umgesetzt hatte. Zum Thema „Stärken und Schwächen“ hatten sich die 14 Teilnehmer eine kleine Vorführung einfallen lassen. Am Ende des Workshops präsentierten sie mit Tanzeinlagen, Gesang und Stolz die Kurzgeschichte über Ella.

Ziel: Sich selbst entdecken

„Es ist mir wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen mit diesem Workshop einen Raum für sich entdeckten, in dem sie sich öffnen konnten und in dem alles möglich war – ohne Muss“, fasst Andreas Gräbe sein Konzept zusammen. „Sie sollen sich selbst entdecken können und das herausholen, was in ihnen steckt. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Das ist wichtig, nicht vordergründig die Schauspielerei.“ red