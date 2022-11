Am Landratsamt können Bauanträge ab 1. Dezember auch digital eingereicht werden. Damit bietet eine weitere Untere Bauaufsichtsbehörde den vom Bayerischen Bauministerium in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Digitalministerium entwickelten digitalen Bauantrag an, wie aus einer Pressemitteilung des Bauministeriums hervorgeht.

„Als zertifiziertes ,Digitales Amt’ bieten wir bereits mehr als 50 Online-Verfahren an“, betont Landrat Klaus Peter Söllner (FW). Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die voranschreitende Digitalisierung der Verwaltung sei, so Söllner weiter.

Insgesamt sind bisher an den 18 Behörden, die mit dem digitalen Bauantrag arbeiten, schon über 4000 digitale Anträge eingereicht worden. Ziel ist, den Anwendungsbereich sukzessive auszudehnen, bis der digitale Bauantrag flächendeckend zur Verfügung steht. Die bisherige analoge Antragstellung bleibt aber weiter möglich.

Die technische Umsetzung des digitalen Bauantrags erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats. Intelligente elektronische Formulare, sogenannte „Online-Assistenten“, helfen den Nutzern beim Ausfüllen.

Auf einzureichende Bauvorlagen wird ausdrücklich hingewiesen, dadurch werden Bauanträge vollständiger und die Bearbeitungszeiten reduziert. Zudem ermöglicht es der digitale Bauantrag dem Planer, seine ohnehin in einer Software-Anwendung entworfene Planung ohne Datenverluste einzureichen. red