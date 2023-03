Seit 100 Jahren gibt es die Soldatenkameradschaft Waldau , sie trägt ein Stück zum gesellschaftlichen Leben im Neudrossenfelder Ortsteil bei. An die Feier zum Volkstrauertag und die Gesellschaftsabende erinnerte der wiedergewählte Vorsitzende Ino Machacek bei der Hauptversammlung im Gasthof Fuchs.

„Selbst zu Corona-Zeiten haben wir uns unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften regelmäßig getroffen, um Gedanken auszutauschen“, sagte er. Das Veranstaltungsprogramm sei im Rückblick trotzdem umfangreich gewesen. Und für 2023 sei ein Höhepunkt bereits fest terminiert: „Am 13. Mai wird unser 100-Jähriges groß im Bürgerhaus gefeiert“, freute sich Machacek.

Dass das Vorstandsteam harmoniert, bestätigten die Neuwahlen. Das Ergebnis: Vorsitzender Ino Machacek, 2. Vorsitzender Patrick Pittroff (neu), Kassier Thomas Nützel, Schriftführer Ralf Pittroff, Revisoren Harald Schmidt und Rudolf Seyfferth, Beisitzer Andreas Popp, Manfred Dörfler, Erwin Zapf und Felix Ellrich. Der langjährige Schriftführer Ralf Pittroff nahm das Amt nur unter der Voraussetzung an, dass in absehbarer Zeit ein Nachfolger gefunden wird.

Finanziell hat die Soldatenkameradschaft keine Sorgen, wie Kassier Thomas Nützel verdeutlichte. Das gefiel auch Bürgermeister Harald Hübner, der dieser Gemeinschaft großen Zusammenhalt attestierte.

Tiefe Einblicke in den Ukrainekrieg aus eigener Anschauung gab Klaus-Dieter Nitzsche, stellvertretender Landesvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes. Er war erst vor drei Wochen in Lwiv (Lemberg). „Es ist schon ein eigentümliches Gefühl, aus dem Frieden in ein Kriegsgebiet zu reisen.“ Freiheit sei das höchste Gut.

Mit Patrick Pittroff (zehn Jahre), Roland Hübner (40) und Gerhard Bauer (50) wurden engagierte Mitglieder ausgezeichnet. Vorsitzender Machacek erhielt das Ehrenkreuz. h.w.