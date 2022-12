Die Auszubildenden des Gewürzherstellers „ Raps “ haben kürzlich eine Baumpflanz-Aktion gestartet. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, pflanzten sie und unter der Leitung von Stadtförsterin Carmen Hombach rund 600 Bäume in Gundlitz. Der Wald in Gundlitz ist ein beliebtes Erholungsgebiet, weshalb dort eine freie Pflanzfläche von etwa 8000 Quadratmetern für die Wiederaufforstung ausgewählt wurde.

Die Lehrlinge haben unter der Anleitung der Stadtförsterin verschiedene Baumarten gepflanzt: unter anderem Vogelkirsche, Eiche, Nuss, Lerche und Baumhasel. Durch die Ansiedlung vielfältiger heimischer Arten soll ein widerstandfähiges Ökosystem entstehen, das langfristig als Lebensraum dient.

Mit dieser Aktion setzen sich die Nachwuchskräfte aktiv gegen das Waldsterben ein, das als Folge des Klimawandels auch in Deutschland spürbar ist.

Ein wichtiger CO2-Speicher

Die Wiederaufforstung freier Pflanzflächen ist wichtig. Einer der Gründe: Intakte Wälder speichern große Mengen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid und geben zudem große Mengen an Sauerstoff an die Umgebung ab.

„Für einen Tag ging es für unsere Azubis weg von ihrem gewohnten Arbeitsplatz und stattdessen in den Wald. Sie haben erlebt, dass intakte Natur nicht selbstverständlich ist und es solche Aktionen braucht“, erklärt Udo Martens, oberster Manager des operativen Geschäfts bei „ Raps “. „Als Traditionsunternehmen sind wir in der Region verwurzelt und versuchen auch in unserer täglichen Arbeit, bewusst mit Ressourcen umzugehen.“ red