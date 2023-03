Der Gartenbau- und Verschönerungsverein Himmelkron hat die Thurnauer Tonkacheln an im Vorjahr prämierte Einzelanwesen überreicht. Außerdem wurden mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt.

Die Thurnauer Tonkacheln für ökologisch wertvolle Gartenelemente gingen mit einem Hausbaum, Fassadengrün, Trockenmauer, Obst- und Blumenwiese und Gartenteich an Hartmut Richter, Lindig 5, und Heidi und Manfred Weig, Am Wald 17 in Gössenreuth.

Für ihre Mitgliedschaft geehrt wurden: 25 Jahre: Utta Heinrich , Peter Hofmann ; 40 Jahre: Heide Bächer, Peter Gerstner, Ilona Fürbringer; 50 Jahre: Marie Hartmann, Hans Heinzel, Gertraud Hartman und Elisabeth Fuchs. Seit mehr als 25 Jahren ist Heinz Schneider Mitglied und auch über den gleichen Zeitraum aktiv für den Verein tätig.

Der Apfel des Jahres 2022, ein „Purpurroter Cousinot“, der vom Kreisverband Kulmbach gespendet wurde, ist im Bereich der alten Autobahn in der Gemarkung Lanzendorf gepflanzt worden. Außerdem wurden rund 1250 Blumenzwiebeln – 1000 Krokusse und 250 Tulpen – im Bereich der „Ziegelhütte“ und dem Partnerschaftsplatz gesteckt. Der Garten- und Verschönerungsverein Himmelkron zählt gegenwärtig 216 Mitglieder, 4 weniger als im vergangenen Jahr. Vereinskassier Manfred Weig konnte ein stolzes Gesamtvermögen aufzeigen und die Kassenprüfer Waltraud Ausland und Silke Fuchs lobten seine Arbeit. Werner Reißaus