Im Nachklang der 15. Krippenausstellung in Marienweiher konnte Organisator Bruno Tittel mit seiner Ehefrau Ingrid der Kirchenverwaltung und den Ministranten der Wallfahrtsbasilika eine Spende überreichen. Mit 465 Besuchern wertete Bruno Tittel die vierwöchige Ausstellung als vollen Erfolg. Dank zollte er der Raiffeisenbank Oberland, die das Vorhaben mit einer Spende von 500 Euro unterstütze. Diesen Betrag gab er nun weiter mit 300 Euro an Lukas Fürst für die Ministranten und 200 Euro an Johannes Klier von der Kirchenverwaltung. Einen weiteren Betrag aus den Spenden der Besucher übergab er der Leiterin des Pilgerbüros, Hannelore Klier. Bürgermeister Franz Uome würdigte den unermüdlichen Einsatz der Eheleute Tittel in der Weihnachtszeit. op