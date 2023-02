„Nicht die Beteiligung von Frauen an allen Aufgaben und Ämtern der Kirche ist begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss.“ Diese These vertritt Sabine Bieberstein, die die Frauengruppe „Maria 2.0“ der Pfarrei Sankt Hedwig eingeladen hatte.

Bieberstein ist Professorin für Neues und Altes Testament und Biblische Didaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt – und sie legte in ihrem Vortrag aus biblischen Überlieferungen dar, dass sich Jesus in Bezug auf seine Nachfolge sehr wohl an Männer und Frauen gleichermaßen wandte und dass das Privileg an institutionellen kirchlichen Ämtern nur für Männer lediglich ein Prozess im Zeitgeist des ersten und zweiten Jahrhunderts im patriarchal-hierarchisch organisierten Raum unter römischer Herrschaft sei. Bereits durch die Taufe seien alle Menschen zur Nachfolge privilegiert, und das unabhängig von deren Geschlecht.

Jesu neuer Bund

Eben das sei der „neue Bund“, den Jesus verheißen hatte, sagt Bieberstein. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf Frauenfiguren. Das Neue Testament zeige auch Frauen als Jüngerinnen Jesu und als Verkünderinnen der Botschaft, die selbst Paulus Diakonin, Apostelin und Vorsteherin nennt und ohne Probleme mit ihnen zusammenarbeitet.

„Wenn sich die Kirche (heute) tatsächlich auf einen Weg der Erneuerung begeben will, wird sie nicht umhinkommen, sich auch den Fragen von Macht zu stellen. Wenn sie eine Kirche in der Nachfolge Jesu sein will, wird sie sich an den macht- und herrschaftskritischen Worten Jesu messen lassen müssen“, fasst Bieberstein zusammen.

Tatsächlich würden die biblischen Traditionen jetzt dazu inspirieren, in einer Zeit, in der der hundert Jahre alte Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter beendet ist, die Frage nach den Ämtern für Frauen „mutiger und mit mehr Fantasie“ anzugehen. Paulus zum Beispiel „als Wegbereiter einer offenen Gesellschaft“ zu erkennen – wogegen es allerdings schon damals auch Widerstand gegeben habe; „ein erboster Briefeschreiber fordert sogar, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen“.

Verzicht auf Herrschaftsgewalt

In der Jesusgemeinschaft würden die üblichen Herrschaftsmechanismen und Machtstrukturen auf den Kopf gestellt. „Welche Bedeutung eine Person hat, wird nicht daran festgemacht, wie viel Herrschaftsgewalt sie über andere hat, sondern am Verzicht auf solche Herrschaftsgewalt“, sagt Bieberstein.

In der Jesusgemeinschaft würden nur Dienstleistungsrollen übernommen.

In der Summe sieht Bieberstein den Ausschluss von Frauen von bestimmten kirchlichen Ämtern als eine historische Entwicklung, die jetzt allerdings überwunden sei. klk