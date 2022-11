Für ihre herausragenden Verdienste um die Berufsausbildung im Handwerk der Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Bereich der Innungen von Kulmbach und Bayreuth wurden mehrere Handwerksbetriebe von den beiden Obermeistern Hans Schwender und Karl-Michael Hopf ausgezeichnet. Geehrt wurden folgende Ausbildungsfirmen der beiden Innungen :

Kulmbach : Meile-Technik GmbH , Kulmbach ; Sell GmbH , Kulmbach ; Wiegel Gebäudetechnik GmbH , Kulmbach ; AGO GmbH , Kulmbach ; ait-deutschland GmbH , Kasendorf; Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH , Thurnau.

Bayreuth: Bechert Technik & Service GmbH , Bayreuth; Knab GmbH , Bayreuth; Schlenck GmbH , Bayreuth; Hopf GmbH , Bayreuth. Obermeister Hans Schwender verwies darauf, dass diese Firmen in den letzten 20 Jahren mehr als 25 junge Menschen ausgebildet haben und somit auch die starke Stellung des Installations- und Heizungstechnikhandwerks, aber auch des Kälteanlagenbauers in Oberfranken bewirkten. Mit der Firma Gebhardt aus Wirsberg ist auch ein kleiner Betrieb in der Ausbildung ganz groß. So haben in den letzten fünf Jahren zwei Auszubildende eine derartig hohe Leistung vollbracht, dass diese den besten Facharbeiterabschluss im SHK-Handwerk in der Region erzielt haben. Obermeister Hans Schwender dankte Udo und Sandra Gebhardt für ihren Einsatz.

Wie Obermeister Hans Schwender in der gemeinsamen Innungsversammlung berichtete, haben sich der Handwerkskammer für Oberfranken die Kreishandwerkerschaften Bayreuth, Kulmbach , Lichtenfels und Coburg zur „Kreishandwerkerschaft Oberfranken Mitte“ zusammengeschlossen und arbeiten nun intensiv zusammen.

Wie Schwender weiter aufzeigte, stellt die derzeitige Energiesituation hohe Anforderungen an die Wirtschaft und bedroht auch das Wirtschaftswachstum. Im Bereich der Sanitär Heizungs- und Klimatechnikbranche ergeben sich dadurch hohe Möglichkeiten durch energieeffiziente Anlagen den Primärenergieeinsatz zu reduzieren und somit auch die Umwelt zu entlasten und bezahlbare Energiekosten zu ermöglichen.

Der Wärmemarkt sei im Umbruch, elektrisch betriebene Wärmepumpen, die mit durch PV-Anlagen erzeugtem Strom betrieben werden, ermöglichten auch künftig hohen Komfort bei günstigen Energiepreisen. Obermeister Schwender: „Der SHK-Handwerker arbeitet deshalb verstärkt als Generalist auch mit der Elektrobranche zusammen und bietet somit komplette Lösungen aus einer Hand an.“ Rei.