Schon in jungen Jahren stellte sich Josef Wagner , der jetzt seinen 75. Geburtstag feierte, in den Dienst der Allgemeinheit. Als 18-Jähriger trat er in die Feuerwehr Ludwigschorgast ein, übernahm in den 45 Jahren seines Einsatzes als Führungskraft Verantwortung, war 19 Jahre stellvertretender Kommandant und 16 Jahre Kommandant.

Ein bisschen stolz ist er auf die Gründung der Damenfeuerwehr 1995, die in seine Amtszeit fiel. Insbesondere brachte der gelernte Maurer sein handwerkliches Können beim Umbau des Feuerwehrhauses ein. Stets half er in anderen Vereinen mit, sagte nie Nein, wenn er gebraucht wurde. So steht der Jubilar noch heute hinter dem Tresen im FC-Sportheim, unterstützt den Gartenbauverein bei Arbeitseinsätzen und ist förderndes Mitglied des Musikvereins. Bald 50 Jahre hält der gebürtige Ludwigschorgaster dem SPD-Ortsverein die Treue, dem er von 1976 bis 1987 als stellvertretender Vorsitzender diente.

Seine Leidenschaft ist die Bienenzucht. Derzeit ist er Herr über 27 Bienenvölker. Außerdem engagiert er sich im Vorstand des Imkervereins . Langeweile ist ihm ein Fremdwort. „Ich habe Haus, Garten und Hobbys, da ist der Tag gut ausgefüllt“, sagt der Vater von zwei Töchter und vierfache Opa. Bereits am Vormittag gratulierten Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani, Renate Sachs für die Pfarrgemeinde und viele Vereinsvertreter und Nachbarn. tb