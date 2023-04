Eine ganz besondere Kooperation trägt Früchte: Das Theater Baumann und die Naturbühne Trebgast bringen ihr erstes gemeinsames Stück auf die Bühne, und das ist ganz schön anspruchsvoll. „Wir wollen zwei komplett unterschiedliche Bühnen bespielen, eine echte Herausforderung“, sagt Rüdiger Baumann. „Der Gott des Gemetzels “ wurde dazu auserkoren, ein Kammerstück von Yasmina Reza für vier Personen.

Zwei scheinbar gesittete Ehepaare, die nach einer Auseinandersetzung ihrer Söhne aufeinander treffen und den Zuschauer tief in die Abgründe ihrer Beziehungen blicken lassen. „Bei allen Abgründen ist es doch vor allem eine sauwitzig-schwarze Komödie “, schwärmt Regisseur Christian Schidlowsky.

Auf kleiner und großer Bühne

Er hat die Aufgabe, das Stück sowohl für die kleine Bühne im Theater Baumann als auch für die große Bühne zu inszenieren. „Wir gehen einen Mittelweg, der am Ende gut funktionieren wird – das ist unsere Hoffnung“, sagt er zuversichtlich. Von den Leistungen der vier Schauspieler (Sigurd Sundby, Rüdiger Baumann, Silvia Canola-Haußner und Anja Weith) ist er jedenfalls überzeugt. Auch Sundby, der seitens der Naturbühne mit von der Partie ist, ist von der gemeinsamen Produktion angetan. „Wir kennen uns alle ja schon lange, und ich finde, es war längst Zeit, etwas Gemeinsames auf die Bühne zu bringen.“ Und dann noch dieses „wunderbar intelligente Stück, raffiniert und mit Liebe gespielt, das ist großartig“. Man sehe sich als Schauspielgruppen untereinander nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. „Alles selbst zu bespielen wäre auch viel zu viel“, sagt Rüdiger Baumann. Jetzt seien er und seine Kollegen auf die tatsächliche Umsetzung auf beiden Bühnen gespannt.

Seit Januar probt das Quartett, Premiere ist am 5. Mai im Theater Baumann. Dort folgen bis Ende Mai sieben weitere Aufführungen, am 23. Juni und am 7. Juli gastiert das Ensemble dann auf der großen Bühne in Trebgast.

Karten gibt es bis auf die ersten beiden Termine noch für alle Aufführungen. Sie sind erhältlich unter das-baumann.de (hier findet man auch den Spielplan), über Sintenis Deko & Schenken oder über die Website der Naturbühne Trebgast dienaturbuehne.de.