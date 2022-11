Er gehörte sogar zu den Laiendarstellern auf der Trebgaster Naturbühne unter anderem bei dem Kriminalstück „ Tod auf dem Nil “ sowie dem Märchen „Max und Moritz“ – dieser Tage feierte Helmut Vogler mit seiner Familie seinen 80. Geburtstag.

Geboren ist der Jubilar in Gundersreuth, das jetzt zu Mainleus gehört. In der Buchauer Kirche wurde er konfirmiert, und nach einer Lehre als Metzger half Helmut Vogler seinem Vater beim Betrieb einer kleinen Gärtnerei in Peesten.

Irgendwann ist ihm eine Anzeige der Textilwerke Kneitz aus Wirsberg in die Hände gefallen, die Arbeitskräfte für die Weberei suchten.

Die Bewerbung hatte auch Erfolg, und bis zu seiner Verrentung war der Jubilar dann bei der Firma Kneitz als Weber beschäftigt.

Zunächst war die junge Familie in einer Werkswohnung der Firma Kneitz in Neuenmarkt wohnhaft, bevor man dann nach Wirsberg zog.

Die Glückwünsche der Marktgemeinde Wirsberg überbrachte Bürgermeister Jochen Trier, für die Kirchengemeinde Wirsberg gratulierte Sonja Brünnhäußer und für den VdK-Ortsverband Wirsberg Waltraud Ackermann. Rei.