Der ATS Kulmbach ist auf dem besten Wege, am Ende des Vereinsjahres 2024 schuldenfrei zu sein. Diese erfreuliche Nachricht verkündete der Vorsitzende für Finanzen, Michael Deichsel, in der Jahreshauptversammlung des Hauptvereins, der mit seinen 1614 Mitgliedern nach wie vor der größte Sportverein in der Stadt und im Landkreis Kulmbach ist. Erfreulich ist auch, dass die Fußballabteilung des ruhmreichen ATS den Spielbetrieb im Sommer dieses Jahres für die Saison 2023/24 in der B-Klasse wieder aufnehmen will. Vorstandsvorsitzende Heidesuse Wagner dankte hier vor allem Tobias Gräbner und Karl-Heinz Erlmann, die seit Monaten dabei sind, der Fußballabteilung wieder neues Leben einzuhauchen.

Auch die Radsportabteilung ist wieder auf einem guten Weg, und mit Benjamin Korndörfer kehrte ein junger Radsportler zum ATS zurück, der auch Verantwortung in der Abteilung übernimmt. Zulauf hat auch die Karateabteilung und hier verwies Vorstandsvorsitzende Heidesuse Wagner darauf, dass bei einem Lehrgang nicht weniger als 100 Karatesportler in der Sporthalle Weiher waren. Das Aushängeschild schlechthin ist beim ATS die Schwimmabteilung, die nicht nur sehr aktiv ist, sondern immer wieder viele Erfolge einheimst. Die Box-Abteilung wird am 22. und 23. April 2023 die Oberfränkischen Meisterschaften im Boxsport in der Kulmbacher Dreifach-Sporthalle ausrichten.

Mit Klaus Schröder wurde ein verdienter und langjähriger Funktionär der Basketballabteilung des ATS zum Ehrenmitglied ernannt, der auch heute noch als Schiedsrichter für den Basketballsport in Oberfranken unterwegs ist. Klaus Schröder warf kurz einen Blick auf seine sportliche Vita in der Basketballabteilung : „Ich habe mich in der Abteilung gut aufgehoben gefühlt, irgendwann war ich dann sportlicher Leiter und später auch Abteilungsleiter und das über 30 Jahre. Ich empfinde die Ehrenmitgliedschaft als Wertschätzung des ATS Kulmbach für das, was ich im Ehrenamt gemacht habe, und sage Dankeschön.“ Bürgermeister Ralf Hartnack (WGK) überbrachte die Grüße der Stadt Kulmbach und Landkreises Kulmbach und stellte fest, dass der ATS für Stadt und Landkreis Kulmbach ein wichtiger Verein ist: „Weil er wahnsinnig viele Angebote macht und weil er dazu da ist, das, was momentan an den Rand gedrückt wird, das sportliche Miteinander, zu fördern. Wichtig ist, dass ihr auch weiterhin die Leute vom Sport begeistert und die Schuldenfreiheit sollte im nächsten Jahr gesondert gefeiert werden.“

Die Neuwahlen brachten erneut einen Vertrauensbeweis für die Vorstandsvorsitzende Heidesuse Wagner, den Vorsitzenden der Finanzen, Michael Deichsel, und den Vorsitzenden für die Verwaltung, Ralf Kneitz. Heidesuse Wagner ist auch für die sportliche Leitung beim ATS zuständig und ihr Vertreter ist Peter Fraas.

Die Mitgliederentwicklung bezeichnete Deichsel als sehr erfreulich, denn den 240 Eintritten stehen nur 142 Austritte gegenüber. Die stärkste Abteilung stellen beim ATS nach wie vor die Turner mit 304 Mitgliedern, das sind 20,25 Prozent aller Mitglieder, danach die Schwimmer mit 250, die Basketballer mit 154 und die Boxer mit 165 Mitgliedern. Deichsel wies auf die Partnerschaft mit der SpVgg Bayreuth hin, die für den ATS Kulmbach den Vorteil bringe, dass die „Altstadt“ für das Spielrecht und für Trainingszwecke der 2. Mannschaft und der Jugendmannschaften auch den Unterhalt der Sportplätze mit schultert. Rei.