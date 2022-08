Alljährlich zum Volkstrauertag im November führt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Haus- und Straßensammlung durch. Vorrangig unterwegs sind dabei ehrenamtliche Helfer wie Clara Köstner. Mehr als 120 Euro hatte die 14-Jährige im vergangenen Jahr gesammelt. Nun wurde sie für ihr hervorragendes Ergebnis durch Oberbürgermeister Ingo Lehmann im Rathaus ausgezeichnet und erhielt ein Geschenk des Volksbundes.

Die Arbeit des Vereins umfasst zum einen die Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern als Mahnmäler für den Frieden innerhalb und außer-halb Deutschlands, aber auch die Vermittlung der deutschen und europäischen Historie. Insbesondere die Hinführung zur reflektierenden Geschichtsbetrachtung und dem Vergessen der Schrecken vergangener Kriege entgegenzuwirken, sind wichtige Anliegen des Vereins und stehen im Mittelpunkt der Jugendarbeit .

„Gerade in der heutigen Zeit und in Anbetracht des furchtbaren Krieges in unserer europäischen Nachbarschaft kann nicht oft genug betont werden, welche bedeutende Aufgabe die aktive Friedensgestaltung dar-stellt und dass das Engagement der nachkommenden Generation dabei unverzichtbar ist“, lobte OB Ingo Lehmann die Arbeit der jungen Kirchleuserin, die in Begleitung ihrer Mutter Jennifer und Schwester Charlotte der Einladung ins Rathaus gefolgt war.

Auch in diesem Jahr wollen Clara und Charlotte wieder in Begleitung einer Freundin für den Volksbund sammeln.

Mehr Infos gibt es unter https://www.volksbund.de. red